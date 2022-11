Hilfe, meine Brüste sind total ungleich groß!

OC_Sunny: Ich bin 14 Jahre alt und mein einer Busen ist kleiner als der andere. Auf der einen Seite ist meine Oberweite fast doppelt so groß wie auf der andern. Ist das normal? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich es kaschieren? Mir ist das äußerst peinlich. Ich habe sogar Angst davor in den Urlaub oder ins Schwimmbad zu gehen, weil man das dort ja dann sieht und mich die Leute auslachen.

Dr.-Sommer-Team: Du machst dir Sorgen, weil du glaubst, mit deinem Busen stimmt was nicht. Das versteh ich, denn du bist der Meinung, Brüste müssten immer gleich groß sein. Aber das ist falsch.

Gerade während des Wachstums - und da steckst du mit 14 ja mittendrin - kommt es häufig vor, dass sich eine Brust schneller entwickelt als die andere.

Hier erfährst du, wie sich dein Busen entwickelt und was du tun kannst, bis er "erwachsen" ist:

» Brüste sind niemals gleich groß!

» Größenunterschiede gleichen sich weitgehend aus!

» Kein Grund sich zu schämen!

» So kaschierst du Größenunterschiede!

