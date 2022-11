Hilfe, meine Brüste sind ungleich groß!

So kaschierst du Größenunterschiede!

Bis sich die Größenunterschiede wieder ungefähr angleichen, kannst du sie nur mit Hilfe deiner Kleidung kaschieren. Kauf dir fürs Schwimmbad einen Bikini mit vor geformten Cups im Oberteil. Die gibt's sogar mit Push-Up Einlagen. Benutz einfach nur eine Einlage für die kleinere Brust.

Außerdem: Trag unter T-Shirts oder anderen Oberteilen einen BH. Besorg dir zusätzlich Einlagen dafür. Du bekommst sie in jedem Kaufhaus in der Dessous-Abteilung. Die gibt's in verschiedenen Größen. Probier einfach aus welche du brauchst.

Ich bin sicher, dass du mit dieser Zwischenlösung leben kannst, bis sich dein Problem von allein erledigt.

