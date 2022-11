Hilfe, meine Brüste sind ungleich groß!

Kein Grund sich zu schämen!

Dein Problem: Du schämst dich für etwas, was in deinem Alter ziemlich normal ist. Das siehst du, wenn du mal die Gelegenheit hast, andere Mädchen oben ohne zu betrachten - zum Beispiel in der Umkleide im Schwimmbad oder nach dem Sport unter der Dusche.

Sei ruhig mal neugierig und guck genau hin. Dann wirst du feststellen, dass der Busen bei etwa jedem dritten Girl in deinem Alter einen deutlich erkennbaren Größenunterschied aufweist. Du bist also absolut keine Ausnahme.

