Helene Fischer: Erfolgreicher als Selena Gomez und Ariana Grande

Diese News überrascht bestimmt einige: Schlager-Star Helene Fischer hat in einem Jahr mehr Geld verdient, als viele Sängerinnen, die weltweit bekannt sind!

So viel Geld machte Helene Fischer in einem Jahr

Wer hätte das gedacht? Obwohl Helene Fischer hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt ist, ist die Schlagersängerin erfolgreicher als Weltstars wie Selena Gomez und Ariana Grande! Das hat jetzt das „Forbes“-Magazin bekanntgegeben. Demnach belegt die hübsche Blondine Platz 8 der 10 bestbezahlten weiblichen Musikstars weltweit! Selena und Ari hingegen tauchen auf der Liste gar nicht erst auf. Woran könnte das liegen? Wahrscheinlich kommt es daher, dass die beiden Disney-Stars in diesem Jahr nicht auf Tour waren, während Helene Fischer gefühlt pausenlos auf der Bühne stand. Und das ist es, womit ein Musiker nun mal am meisten Kohle verdient: Mit Konzerten! Laut „Forbes“ hat die 34-Jährige dieses Jahr umgerechnet knapp 30 Millionen Euro verdient! Außerdem ist sie die einzige deutsche Künstlerin, die es überhaupt auf die Liste geschafft hat! Krass!

Katy Perry hängt alle ab

Den ersten Platz auf der Liste der bestverdienendsten Musikerinnen belegt übrigens zum wiederholten Mal Katy Perry. Die ebenfalls 34-Jährige scheffelte in nur einem Jahr unglaubliche 73 Millionen Euro – dicht gefolgt von Taylor Swift, die ebenfalls knapp über 70 Millionen Dollar verdient hat.

Hier seht ihre die komplette Top 10 der Ladies, die alle anderen Sängerinnen hinter sich gelassen haben:

1. Katy Perry (73 Millionen)

2. Taylor Swift (70 Millionen Euro)

3. Beyoncé (53 Millionen Euro)

4. Pink (46 Millionen)

5. Lady Gaga (44 Millionen Euro)

6. Jennifer Lopez (41 Millionen Euro)

7. Rihanna (33 Millionen Euro)

8. Helene Fischer (30 Millionen Euro)

9. Celine Dion (27 Millionen Euro)

10. Britney Spears (26 Millionen Euro)

