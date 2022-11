Hart, härter, Slipknot: Die Schock-Rocker live!

Die US-Horrorcrew startet mit dem Live-Doppelalbum einen Frontalangriff auf deine Ohren und Nerven! Hier: Clip, MP3, Galerie!

Wer sind Slipknot?

Slipnot stammen aus De Moines (US-Bundesstaat Iowa) Die Band steht für brutalen Nu Metal in Kombination mit einem alptraumartigen Image. Seit ihrer Gründung 1995 haben sich die neun Mitglieder zur erfolgreichsten Band der US-Metal-Szene etabliert. Nach vier mega-erfolgreichen Studioalben ("Mate.Feed.Kill.Repeat.", "Slipknot", "Iowa" und "Vol. 3: The Subliminal Verses" ), liefert die Horrorgang jetzt mit "9.0:live? ihr erstes Livealbum ab.

Was muss man über Slipknot wissen?

Die Bandmitglieder haben sich als Ersatz für ihre bürgerlichen Namen von 0 bis acht durchnumeriert: Corey Taylor (8) ? Vocals, Mick Thompson (7) ? Gitarre, Sid Wilson (0) ? Turntables, Shawn Crahan (6) Custom Percussion, Paul Gray (2) ? Bass, Joey Jordison (1) ? Drums, Chris Fehn (3) ? Custom Percussion, James Root (4) ? Gitarre und Craig Jones (5) - Keyboards. Slipknot ist in der englischen Sprache die Bezeichnung für den Schlaufenknoten einer Galgenschlinge.

Was bedeuten die Masken?

Alle neun Mitglieder treten live mit selbstentworfenen Latexmasken auf, die direkt aus brutalen Horrorfilmen entsprungen zu sein scheinen. Auch im wirklichen Leben lassen sich die Miglieder von Slipknot nach Möglichkeit nicht ohne Masken fotografieren.

Die Masken symbolisieren das Wesen der Bühnencharaktere der neun Mitglieder:

- 0 (Sid Wilson) trug früher eine Gasmaske und mittlerweile aber eine Totenschädelmaske.

- 1 (Drummer Joey Jordison) trägt eine japanische Kabukimaske.

- 2 (Bassist Paul Gray) trug erst eine Schweinsmaske, dann eine Gorillamaske und mittlerweile eine Hannibal-Lector-Maske.

- 3 (Trommler Chris Fehn) trägt eine Maske, die aufgrund der langen Nase an Pinocchio erinnert und seinen Humor wiederspiegeln soll.

- 4 (Gitarrist James Root) trägt dämonische Gauklermaske.

- 5 (Keyboarder Craig Jones) trägt eine Latexmaske mit Nägeln.

- 6 (Trommler Shawn Crahan) trägt eine Clownsmaske.

- 7 (Gitarrist Mick Thompson) trägt eine maske, die an Shredder von den Ninja Turtles erinnert. Sie besteht vollständig aus Metall.

- 8 (Sänger Corey Taylor) trägt zur Zeit eine Maske, die an ein durch ein Verbrennungen entstelltes Gesicht erinnert.

Warum muss man Slipknot kennen?

Live bieten Slipknot eine Show, die in Sachen Power nicht zu toppen ist. Bandmitglieder werfen sich gegenseitig ihre Instrumente zu, Joeys Drumkit rotiert auf der Stelle, oft gehen große Teile des Equipments zu Bruch. Nicht selten verletzen sich die Bandmitglieder bei ihren wahnwitzigen Bühnenstunts. Shaun alias 6 erinnert sich Bei einer Show in Europa kippte mein Drumset nach vorne und ich fiel kopfüber auf den Betonboden, wobei mein Hals seltsam verdreht wurde". Und 5 (Craig Jones) sagte kürzlich in einem Interview: ?Wenn ich nicht in dieser Band wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich Menschen töten.?

Du willst wissen, was live bei Slipknot abgeht?

