"Harry Potter"-Stars, die im Film ersetzt wurden

In der Bank der Zauberwelt Gringotts arbeiten ausschließlich Kobolde. Der Bekannteste davon ist dabei vermutlich Griphook. Der grantige Kobold wurde zuerst von Verne Troyer gespielt, der jedoch von Anfang an und auch im Original von Warwick Davis synchronisiert wurde, weil seine hohe Stimme und der amerikanische Akzent nicht zum Film passten. In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ wurde die Rolle dann komplett von Warwick Davis übernommen. Bis dahin spielte er eigentlich Professor Filius Flitwick. Davis spielte also gleich zwei Rollen in einem Film.