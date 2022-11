„Harry Potter“-Set-Geheimnis: Die Einladungen nach Hogwarts wurden per Hand geschrieben

Wer erinnert sich nicht an die Szene, in der Harry Potter freudestrahlend auf dem Sofa herumspringt und nach den Briefen aus Hogwarts schnappt, die zu abertausenden aus dem Kamin herausfliegen? Wir können uns vorstellen, dass es einige Menschen aus der Film-Crew gibt, die diese Szene absolut hassen! 😅 Denn sie erinnert sie sicherlich an eine ganze Menge Arbeit: Das Grafik-Team musste die Einladungen nach Hogwarts PER HAND schreiben – und zwar alle! Schlimm genug, allerdings stellten sie erst beim Drehen fest, dass die Briefe zu schwer für die Eulen zum Tragen waren. Also mussten leichtere Briefe her – und auch die mussten dann alle PER HAND beschrieben werden. 🙈