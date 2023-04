“Grease”-Star Ari Notartomaso: Non-binär und Außenseiterin

Im Interview mit BRAVO verriet TV-Star Ari Notartomaso, der sich als non-binär identifiziert, warum besonders die Rolle der Cynthia so viele persönliche Erinnerungen in ihm weckt.

“Ich habe schon früh echte Probleme damit gehabt, zu einer Gruppe dazuzugehören”, so der 22-jährige “Grease”-Star. Ari weiter: “Ich habe mich immer als Außenseiter*in gefühlt und konnte in der Schule nie genau erkennen, wer wirklich mit mir abhängen will. Ich war sehr misstrauisch, weil ich dachte, dass ich nur nerve oder von anderen ausgenutzt werde.” Mittlerweile kann Ari Notartomaso auf eine beachtliche Karriere blicken, die von Jahr zu Jahr nur noch besser zu werden scheint.

Gegenüber BRAVO schwärmte Ari deshalb von der Rolle in "Grease: Rise of the Pink Ladies”:

“Cynthia zu spielen hat mich persönlich stark verändert und auch charakterlich weitergebracht. Vor der Serie war ich extrem still und schüchtern. Das glaubt mir heute kaum jemand, dass ich eher eine introvertierte Person war.”

Ari, die zuvor 2021 in der Gruselfilm-Reihe “Paranormal Activity” mitspielte, ergänzte abschließend mit stolzem Blick: “Meine Rolle in ‘Grease’ hat mir ein ganz neues Gefühl von Selbstbewusstsein gegeben und ich habe mich plötzlich getraut, auch außerhalb des Sets Witze zu reißen und meinen Humor zu zeigen. Ich habe sehr viel von Cynthia gelernt, wofür ich unendlich dankbar bin.”