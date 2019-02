GNTM: Supermodel & Social-Media-Star zu Gast!

In der 4. Folge von "Germany's Next Topmodel 2019" wird es außerdirisch gut. Denn beim galaktischen Shooting werden die Mädels quasi ins All geschossen! Außerdem gibt's Ratschläge von Supermodel und Social-Media-Star Winnie Harlow...

Zum Walk of Fame in L.A. mit Supermodel Winnie Harlow

Die Gastjurorin der 4. Folge von GNTM ist niemand Geringeres als Topmodel Winnie Harlow. Mega! Das international super erfolgreiche Model – ihr Markenzeichen ist eine Pigmentstörung - hat super Tipps für Heidis Mädels parat. Heidi Klum freut sich selbst fast genau so wie ihre GNTM-Kandidatinnen. „Winnie Harlow ist ein international erfolgreiches Topmodel. Sie ist durch ihre Pigmentstörung bekannt geworden und mittlerweile hat sie über fünf Millionen Fans auf Instagram. Somit ist sie ein großes Vorbild, was die professionelle Nutzung von Social Media angeht.“ Darum gibt s auch 'ne fette Social-Media-Challenge: Nachdem Winnie die GNTM-Kandidatinnen nach ihrer Ankunft in L.A. abholt, geht’s zum Walk of Fame in Hollywood. Innerhalb von nur (!) fünfzehn Minuten müssen die Nachwuchsmodels in zwei Teams das perfekte Video mit dem Smartphone filmen. Puh! Ganz schön heftig – seht heute Abend ab 20:15 Uhr auf ProSieben selbst, wie die Girls sich schlagen. Oder ob es zum krassen Zickenkrieg kommt…. Winnie Harlow selbst erklärt, wie wichtig für sie Insta & Co sind: „Beim Thema Social Media ist es sehr wichtig, auf Feinheiten zu achten. Ein winziges Detail kann einen Post ruinieren oder sogar einen Job vermasseln, für den du etwas postest.“

Heidi schießt ihre Model ins All

Tatjana schwebt durchs Universum... ProSieben/Martin Ehlben

Fashion- und Star-Fotograf Christian Anwander setzt die Girls diesmal ziemlich ungewöhlich in Szene: Er schießt sie quasi ins All! Für sein Fotoshooting in der 14. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ setzt er Heidis Nachwuchsmodels auf fremden Planeten in Szene. Und die erklärt: „Es wird intergalaktisch. Sie sind knallbunte Stewardessen auf der Reise durch das All.“ Diesmal schafft es die Kandidatin, die für ihr Pic auf Insta am meisten Likes bekommt sicher in die nächste Runde. Für wen es heute wohl kein Foto geben wird? Es wird auf jeden Fall mega spannend! Und die Girls geben alles. So übt Tatjana (22) ihre Posen vorm Spiegel, um beim Shooting ja nichts zu verpatzen. „Für mich ist es sehr wichtig, immer eine gute Leistung zu bringen, damit Heidi sieht: Ich habe Potential. Ich mache das gut. Ich kann Model werden. Ich bin ein Model.“ Ob sie Heidi Klum mit ihrer Leistung begeistern kann?

High Fashion-Walk mit Hindernissen

Ob Enisa sich als Matrjoschka wohlfühlt? ProSieben/Martin Ehlben

Die Stardesignerin Marina Hoermanseder ist bekannt für extravagante Outfits. Zu ihren Kundinnen zählen Nicki Minaj, Lady Gaga oder Rihanna. „Statt klassischer Abendkleider warten heute kleine Kunstwerke auf die Kandidatinnen“, erklärt Heidi. „In manchen kann man nur schwer laufen, andere behindern sogar die Sicht. Ich bin gespannt, wer die ausgefallenen Kreationen mit Leben füllen kann.“ Eine echte Herausforderung. So muss Enisa aus Hamburg (24) als russische Matrjoschka vor Heidi Klum und Gastjurorin Winnie Harlow laufen „Ich habe Schweißhände. Ich bin so aufgeregt und nervös. Leute, ich kann mich nicht bewegen.“ Wir sind schon gespannt auf die ausgefallenen Outfits des heutigen Abends und können es kaum abwarten.

