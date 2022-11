GNTM-Finale 2013: Neue Location!

Deshalb zieht es die Model-Mama mit ihren Jury-Kollegen Thomas Hayo und Enrique Badulescu für die letzte Show nach Mannheim. Dort wird sich dann zeigen, welches Mädchen es auf das Cover der Cosmopolitan schafft.

Die Tickets für die Entscheidungsshow am 30. Mai 2013 mit Heidi Klum sind jetzt schon restlos vergriffen – nach nur einem Tag! Du kannst die Sendung live auf ProSieben verfolgen (20.15 Uhr).

Bleibt nur zu hoffen, dass das GNTM-Finale 2013 in der Mannheimer "SAP-Arena" genauso toll wird wie in den Jahren zuvor in Köln! Verrate uns in unseren Kommentaren, was Du von dem Model-Umzug hältst!