GNTM 2019: Das erwartet dich!

Juhuu nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit: Die neue GNTM-Staffel startet (Hier findest du alle wichtigen Infos)! Ab 7. Feburar gehen Heidi Klum und verschiedene Gastjuroren um 20:15 Uhr auf ProSieben wieder auf die Suche nach den hübschesten Meeedchen Deutschlands. 50 Kandidatinnen werden versuchen, die Chef-Jurorin von sich zu überzeugen und sich als professionelle Models zu beweisen. Und das bereits zum 14. Mal. Wir sind natürlich schon mega aufgeregt. Ein Kampagnen-Motiv zur 14. Staffel gibt es natürlich schon: Starfotograf Rankin hat Heidi Klum hierfür in sieben unterschiedlichen Outfits und Looks in Los Angeles in Szene gesetzt.

Auch ein paar Änderungen wurden bereits angekündigt. Neu ist: es gibt keine fixe Jury. Jedoch: Muss nicht nur Chefin Heidi überzeugt werden, sie bekommt jede Folge Hilfe von einem anderen Gastjuroren – nationale wie internationale. Mit dabei sind unter anderem die Topmodels Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger sowie die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin und Moderator Thomas Gottschalk. Auch nicht fehlen dürfen natürlich die bekannten GNTM-Gesichter: Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo.

Wie bisher bleiben: die Shootings. Woche für Woche müssen sich die Meeedchen vor der Kamera beweisen. Und das unter teilweise schweren Bedigungen. Etwa im Schneesturm bei bitterer Kälte. Brrrrrr! Und auch hinter den Kulissen gibt es sicherlich wieder ordentlich Drama, Zickenkriege, Tränen und Freude. Nur wer sein volles Potenzial ausschöpft, alles gibt, sich mutig und aufgeschlossen zeigt und noch dazu den perfekten Catwalk abliefert, hat dann eine Chance auf den Titel „Germany‘s Next Topmodel“. Alle anderen hören – ob kurz oder lang – den gefürchteten Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!" Eins ist sicher: Es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend!