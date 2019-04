GNTM 2019: Besuch der Drag-Queens

In der 13. Folge von "Germany's next Topmodel" wird es wieder total schrill, ausgeflippt und bunt: Die Drag-Queens besuchen Heidis Meeedchen, um mit ihnen herausfordernde Performances zu den Welthits von Cher, Lady Gaga, Britney Spears und Aretha Franklin einzustudieren und die Pop-Ikonen zu doubeln. Einigen der Nachwuchs-Models wird beim Gedanken an die Aufgabe Angst und Bange. Vanessa (22) etwa fürchtet: "Das wird auf jeden Fall anstrengend.“ Zusätzlich hat Modelmama Heidi Klum besonders hohe Erwartungen an ihre Girls: „Beim Teaching müssen meine Mädchen alle Hemmungen ablegen. Ich möchte, dass sie komplett ausrasten und die Show ihres Lebens auf die Beine stellen.“ Während Vanessa zweifelt, freut sich Tatjana (22) auf die Aufgabe: „Ich möchte Heidi jetzt auch zeigen, dass ich es wirklich verdient habe weiterzukommen. Und ich hoffe sie sieht, dass ich bemüht bin und Spaß daran habe.“

Sarah radelt durch den Himmel. ProSieben/Martin Ehleben

Doch nicht nur bei der Show mit den Drag-Queens müssen Heidis Meeedchen alles geben. Natürlich steht auch wieder ein Fotoshooting an. Und das ist definitiv nichts für Angsthasen: Starfotograf Vijat Mohindra die Nachwuchsmodels nämlich in der traumhaften Kulisse des Pazifikstrands von Huntington Beach mit einer nervenaufreibenden Aufgabe. „Beim heutigen Shooting geht es hoch hinaus – sehr hoch sogar“, freut sich Heidi . „Meine Mädchen werden in zehn Metern Höhe auf einem Fahrrad posieren und dabei tragen sie kunterbunte Perücken und spektakuläre Outfits im Manga-Stil.“ Huiii, das wird luftig! Geteilte Meinungen bei den Mädels. Während Sarah (21) sich mega freut („Mein Vorteil ist, dass ich eigentlich keine Höhenangst habe.“), schlottern Simone (21) die Knie: „Man sieht mir meine Angst glaube ich deutlich an. Die Höhe… das ist so hoch. Ich hatte ja schon vor dem Dreimeterbrett Angst.“

Wie sich die Nachwuchsmodels letztlich beim Shooting und der Drag-Show schlagen und wer die Show verlassen muss, erfahrt ihr dann am Donnerstag, 2. Mai, um 20.15 Uhr auf ProSieben.