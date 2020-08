Deine Haare machen einfach nicht was sie sollen - trotz zahlreicher Styling-Versuche? Du hast einen „Bad Hair Day“, also einen schlechten Tag für deine Haare! Schuld daran sind die Hormone. Das muss aber nicht so bleiben. Wir kennen ein paar Tricks, wie man die schlechte Laune der Haare austricksen kann!

So kriegst du einen fettigen Ansatz wieder in den Griff

Sind deine Haare fettig, obwohl du sie gewaschen hast? Ein typisches Anzeichen eines "Bad Hair Days". Mittlerweile gibt es supertolle Trockenshampoos, die den überflüssigen Talg an der Kopfhaut einfach wegsaugen. Du sprühst das Trockenshampoo sehr sparsam aus 20 cm Entfernung auf deinen fettigen Ansatz. Danach rubbelst du deine Haare etwas mit einem Handtuch trocken und kämmst sie gründlich aus, sodass alle Puderrückstände verschwinden.

Fettige Haare: Das hilft wirklich dagegen!

Wenn deine Haare einfach nur herunterhängen und sie trotz Schaum kein Volumen bekommen, kannst du mal ein Stylingpuder ausprobieren, das funktioniert quasi wie das Trockenshampoo.

Ein einfaches Babypuder tut es aber meistens auch schon. Es ist ein echter Beauty-Allrounder. Nach dem Rasieren auf die Haut aufgetragen, hilft es Rasierpickel zu vermeiden. Wir haben sogar getestet, ob man damit die Wimpern verlängern kann. Auf der Kopfhaut hat Babypuder dieselbe Wirkung wie ein Trockenshampoo: Das Babypuder auf den Ansatz geben, Haare ein bisschen durchwuscheln und tschüss "Bad Hair Day"!

Bad Hair Day: Frisuren für kurze Haare

Jedes Mädel mit kurzen Haaren hat vermutlich das gleiche Problem. Du wachst morgens auf und deine Haare stehen einfach in alle Richtungen ab.

Die Lösung heißt meistens nass machen. Aber was, wenn du morgens keine Zeit mehr hast?

Erst einmal: Keine Panik! Denn auch kurze Haare lassen sich ganz easy wegstecken. Auch wenn dir anfangs vielleicht die eine oder andere Strähne immer wieder rausrutscht, kannst du aus einem „Bad Hair Day“ mit ein bisschen Übung ganz schnell einen Good Hair Day machen.

Hier kommen coole Frisuren für kurze Haare:

Bad Hair Day: Frisuren für lange Haare

Deine Haare sind total kraus und lassen sich gar nicht mehr bändigen? Lange Haare bändigst du am besten mit dem Glätteisen. Sprüh vorher ein Hitzeschutz auf deine Haare und glätte jede einzelne Strähne. Oft reicht es schon, wenn du dir nur die Deckhaare glättest.

Wenn nichts mehr hilft, du aber auch nicht mit Mütze oder Käppi zur Schule gehen willst, dann muss Trick 17 her: eine schöne Flechtfrisur! Durch die Struktur, die dein Haar bei einer Flechtfrisur bekommt, sieht man weder, dass du krauses Haar hast, noch einen fettigen Ansatz.

Die perfekte Frisur für Bad Hair Days sind Boxer Braids: Die Haare sind gebändigt, fettiger Ansatz versteckt und der Style sieht einfach cool aus:

Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wir wünschen dir einen "Nice-Hair-Day"!