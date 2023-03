Die schönsten Flechtfrisuren ?

Generell gilt: Frisuren halten besser und sind leichter zu flechten, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind. Deshalb solltest du deine Haare am besten am Abend zuvor waschen. Nasse Haare eigenen sich außerdem überhaupt nicht gut für Flechtfrisuren. Wenn ihr die ersten Flechtfrisuren-Versuche zu zweit ausprobiert, sollte deine Helferin genug Platz hinter dir haben, während du auf einem Stuhl Platz nimmst. Auch ausreichende Beleuchtung ist für das Flechten wichtig. Unsere Erfahrung zeigt, dass es sich am besten im eigenen Zimmer flechten lässt, da viele Badezimmer zu klein sind um richtige Bewegungsfreiheit zu haben. Achtet auch darauf, dass die Hilfsmittel (siehe Liste oben) griffbereit in der Nähe liegen und du dir Zeit nimmst, das Flechten zu üben.