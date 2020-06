Shampoo gegen fettige Haare

Haarshampoos sind alle gleich? Von wegen! Mit dem falschen Shampoo kannst du die Fettproduktion der Talgdrüsen auf deiner Kopfhaut sogar noch ankurbeln! Bei fettigen Haaren greifen viele Girls zu aggressiv entfettenden Shampoos. Das Problem: Die Shampoos nehmen das gesamte Fett von der Kopfhaut und die Kopfhaut produziert zum Schutz noch mehr Fett! Ein endloser Kreislauf also.

Besser: benutze ein mildes Shampoo ohne Silikone. Denn Silikone legen sich um dein Haar und können einen Fettglanz begünstigen. Deine Kopfhaut muss sich ca. 1-2 Wochen auf ein neues Shampoo einstellen, gib ihr also die Zeit!

Kalt waschen gegen fettiges Haar

Ein weiterer Pflege-Tipp, der schnell gegen fettige Haare wirkt, ist deine Haare kalt zu waschen. Wenn du deine Haare über dem Waschbecken wäschst, ist das auch gar nicht so unangenehm. Besonders im Sommer gibt’s den gratis Frischekick. Wer’s kalt nicht aushält: Besser lauwarm waschen als heiß! Heißes Wasser reizt die Kopfhaut und zerstört den Säureschutzmantel der Haut, so „denkt“ die Kopfhaut, sie muss wieder neuen Talg und fett produzieren, um sich zu schützen.

Fettiges Haar kannst du mit der richtigen Haarwäsche vermeiden! instagram @mrsbella

Apfelessig-Spülung bei fettigem Ansatz

Apfelessig entfettet Haar und Kopfhaut sanft!

So geht’s: Für eine saure Spülung mische 2 Esslöffel Apfelessig mit 1 Liter Wasser und spüle dein Haar nach dem Waschen damit durch. Danach nicht mehr mit Wasser waschen. Der Essig-Geruch verflüchtigt sich spätestens, wenn deine Haare getrocknet sind.

Fettige Haare loswerden mit Kamillentee

Wenn du dein strähniges Haar loswerden willst, kannst du genauso gut Kamillentee benutzen. Er wirkt beruhigend auf die Talgdrüsen der Kopfhaut.

So geht’s: Für eine Kamillentee-Haarspülung koche 3 Beuteltees in einem Liter Wasser auf und lasse das Wasser vollständig abkühlen. Spüle dein Haar nach dem Waschen mit der kalten Kamillentee-Mischung durch. Danach nicht mehr Waschen! Die Spülung bleibt im Haar.

Kalt föhnen gegen fettigen Ansatz

Genauso wie heißes Wasser regt auch heiße Luft die Talgproduktion an. Das heißt im Klartext: Wenn du deine Haare heiß föhnst, sorgst du dafür, dass deine Kopfhaut wieder Fett produziert.

Besser: Föhne deine Haare auf der kalten Stufe oder lasse deine Haare lufttrocknen. Wenn du deine Haare föhnen willst, achte darauf immer von den Spitzen in Richtung Ansatz so föhnen. So landet weniger Föhn-Luft direkt auf deiner Kopfhaut. Übrigens: zu heißes Föhnen schädigt auch deine Haare!

Fettige Haare: Finger weg von den Haaren

Zupfst du dir ständig am Pony rum - und ärgerst dich, dass er so schnell nachfettet? Kein Wunder: Mit den Fingern bringst du Fette und Öle in dein Haar.

Besser: Wenn du dein Haar richten willst, benutze einen grobzinkigen Kamm.

Strähniges Haar: diese Stylingprodukte weglassen

Wenn du zu viele Stylingprodukte verwendest, kann das deine Haare fettig aussehen lassen. Verwende statt Gel und Wachs Volumenschaumfestiger und Haarspray. Die sorgen für Fülle und lassen dein Haar nicht so sehr an der Kopfhaut kleben. Außerdem kann man mit ein wenig Haarspray wunderbar den Pony fixieren. Haaröl nur ganz sparsam und nur sanft in die Spitzen einarbeiten!

Fettige Haare unter der Mütze verstecken? Da gibt’s noch andere Möglichkeiten... instagram @anajohnson

Trockenshampoo gegen fettigen Ansatz

Du hast einen fettigen Ansatz und keine Zeit, deine Haare zu waschen? Eine SOS-Hilfe gegen die ersten strähnigen Haare ist Trockenshampoo.

So geht’s: Teile Partien seitlich vom Mittelscheitel ab und sprühe das Shampoo etwa zehn Zentimeter von Ansatz entfernt auf die Kopfhaut. Massiere mit deinen Fingerkuppen das Shampoo auf der Kopfhaut ein. Trockenshampoo enthält kleine Puder-Partikelchen, die auf der Kopfhaut Talg und Fett mattieren.

Babypuder gegen strähniges Haar

Ähnlich wie Trockenshampoo eliminiert auch Babypuder einen fettigen Haaransatz.

So geht’s: gebe etwas Puder in deine Handfläche und trage sie mit den Fingerkuppen auf der Kopfhaut auf. Etwas einmassieren-Fertig!

Fettige Haare verstecken: Frisuren, die kaschieren

Kein Trockenshampoo oder Babypuder zur Hand?

Flechtfrisuren kaschieren strähniges Haar. Probier’s doch mal mit den beliebten Boxerbraids:

Du kannst fettige Haare auch kaschieren, indem du deine Haare zu einem messy Dutt zusammennimmst.

So geht’s: Toupiere deine Haare mit einem Kamm am Ansatz leicht. So liegen die Haare nicht platt an der Kopfhaut und sehen weniger fettig aus. Werfe die Haare über Kopf und binde einen lässigen Dutt am Oberkopf. Wichtig: Binde den Dutt auf keinen Fall zu streng, sonst liegen die Haare strähnig am Kopf.

Auch mit einem Haarreif kannst du fettige Haare schnell verstecken:

