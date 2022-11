Getreten! Bespuckt! Gemobbt! "Meine ganze Schule HASST MICH!"

Und ihre einzige Stütze ist weit weg: Nils - ein Junge, den sie im Internet kennengelernt hat. Täglich chatten die beiden, getroffen haben sie sich aber noch nie. Ihm vertraut sie alles an - ein Fehler! Das wird ihr an dem Tag klar, an dem sie ihn zum ersten Mal treffen will. Die beiden sind nachmittags im Café verabredet - doch Nils kommt nicht. Traurig geht sie nach Hause, setzt sich an den Computer, schreibt ihm. Normalerweise antwortet Nils immer sofort, aber heute ist irgendwas anders.

Nach 20 Minuten endlich eine Nachricht. Nur kurze Satzfetzen. Die Schülerin fragt: "Hey, was ist los?" Wieder kommt lange nichts. Dann: "Lena, du nervst mich. Ich hab dich heute gesehen und weiß jetzt, warum dich alle hassen: Du bist fett und hässlich! Auf deinem Profilbild siehst du ganz anders aus! Laber mich in Zukunft nicht mehr voll, klar?!"