Geht da was zwischen Eminem und Rihanna?

Mit ihrem Duett "Love the Way You Lie" feiern Rihanna und Eminem gerade den Mega-Hit des Sommers. Jetzt soll sich Eminem in Rihanna verliebt haben - oder ist es Rihanna, die auf den Erfolgs-Rapper steht?

Eigentlich haben Rihanna (22) und Eminem (37) ein rein geschäftliches und freundschaftliches Verhältnis. Von Liebe oder Flirtereien war nie die Rede. Jetzt packte aber Eminems Oma Betty Kresin in einem Interview mit dem "Heat"-Magazin richtig aus. Laut seiner Oma soll sich Em während des gemeinsamen Videodrehs in die Sängerin verliebt haben. Das kann die stolze Großmutter natürlich gut verstehen, bei so einem coolen Enkel!

"Ich kann total verstehen, was alle Mädchen - auch Rihanna - in ihm sehen. Er ist so charmant, er hatte schon immer diese anbetungswürdigen blauen Augen und dieses charmante, wunderbare Lächeln. Rihanna wäre für Marshall eine passende Partnerin. Aber er muss sein Leben erst einmal genießen und darf sich jetzt nicht von irgendeiner Beziehung mitreißen lassen.!"

Doch in der Realität ist Rihanna zurzeit mit dem Baseball-Profi Matt Kemp (25) zusammen. Zwar sind die beiden ständig in Kontakt, schreiben SMS und telefonieren, aber mehr als Freundschaft geht da nicht. Ein Freund der beiden verriet: "Marshall würde Rihanna auf der Stelle daten, wenn Rihanna das geringste Interesse zeigen würde."

Leider gab es bis jetzt noch kein Date. Doch dafür ist das Interesse an ihrer gemeinsamen Single "Love The Way You Lie" sehr groß. Dank dem Song ist Rihanna seit dieser Woche die Sängerin mit den meisten Nummer-1-Hits in den US-Charts. Gemeinsam haben die beiden sogar einen YouTube-Rekord aufgestellt. Innerhalb der ersten 24 Stunden sahen sich 6,6 Millionen Menschen das Video zum Song an. Bis zum 10. August waren es mehr als 18 Millionen Klicks. Das hat vor ihnen noch niemand geschafft!

