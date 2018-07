Gehen die "Riverdale"-Stars bald auf Tour?

Musik spielt in der Netflix-Serie "Riverdale" eine große Rolle! Jetzt gab es das erste Konzert der Schauspieler – folgt bald die eigene Tour?

"Riverdale"-Stars mit Kygo auf der Bühne!

I ❤️ Surrey Ein Beitrag geteilt von KJ Apa (@kjapa) am Jul 8, 2018 um 8:37 PDT

DJ Kygo hatte am Wochenende einen Auftritt in Vancouver, Kanada – dem gleichen Ort an dem sich auch das "Riverdale"-Set befindet! Wie es aussieht, scheint der norwegische DJ das musikalische Talent der "Riverdale"-Stars zu feiern, denn bei seinem Hit "It Ain't Me" holte er sich Archie-Darsteller KJ Apa und Josie-Darstellerin Ashleigh Murray als Special Guest auf die Bühne. KJ spielte an der Gitarre und Ashleigh übernahm den Gesags-Part, den im original Selena Gomez singt. Camila Mendes aka Veronica Lodge war Backstage die ganze Zeit dabei und postete sogar eine Insta-Story, in der sie schrieb: "Ich bin so stolz auf euch!"

Gehen die "Riverdale"-Stars bald selbst auf Tour?

Fans der Netflix-Serie flippten in den Kommentaren völlig aus und bettelten ihre Idole an selbst auf Tour zu gehen! Wie cool wäre das denn? Wir würden definitiv zu einem Konzert der "Riverdale"-Stars gehen! Offiziell bestätigt ist jedoch noch nichts, aber Ashleigh selbst schrieb nach ihrem Auftritt: "Ich kann es kaum erwarten, das ganze mit meiner eigenen Musik wieder zu tun!" Sieht ganz so aus, als würde Ashleigh eine eigene Musik-Karriere anstreben. Für KJ war es jedenfalls nicht das erste Mal auf der Bühne, er war auch schon auf dem Coachella als Special Guest an der Gitarre bei Kygos Show. Wir hätten nichts dagegen ihn öfter auf der Bühne zu sehen!

Hier in kleiner Ausschnitt von Ashleighs und KJs Auftritt:

