the GazettE: Wir mögen Girls, die nicht fluchen!

5 Fragen an . . . Ruki, Aoi, Uruha, Reita und Kai: Das Interview mit den süßen Japanern vor ihrem ersten Auftritt in Deutschland!

Ein spannender Mix aus Pop, Rock und Metal und fünf top gestylte Jungs: Genau das erwartet dich, wenn es um die 2002 in Japan gegründete Visual Kei-Band the GazettE geht. Am 14. Juli erscheint ihr erstes Album "NIL" in Deutschland. Und schon zwei Wochen später werden Ruki (Gesang), Uruha (Gitarre), Aoi (Gitarre), Reita (Bass) und Kai (Drums) zum ersten Mal vor deutschem Publikum spielen.

Am 29. und am 30. Juli 2006 geben sie im Rahmen der größten deutschsprachigen Anime-Convention* AnimagiC 2006 zwei Konzerte. Man darf sich auf tolle Shows mit aufregenden Kostümen freuen.

Exklusiv: Das Interview mit the GazettE

Bereits ein paar Wochen vor Ankunft der Band in Deutschland stellte BRAVO.de-Eva den Jungs ein paar Fragen.

» 5 Fragen an . . . the GazettE!

Andere Jungs - anderer Sound: Plastic Tree

Ryutaro (Gesang), Akira (Gitarre), Tadashi (Bass) und Hiroshi (Drums) verzichten bei ihren Songs auf die harten Riffs und machen britisch angehauchten Gitarren-Rock. Obwohl die vier Jungs jetzt schon seit mehr als 13 Jahren zusammen Musik machen, sind sie noch nie in Deutschland aufgetreten. Das wird sich in wenigen Tagen ändern: Am Freitag den 7. Juli 2006 starten Plastic Tree im Berliner Columbia Club ihre Europa-Tour!

*Convention: So nennt man organisierte Fan-Treffen an denen viele Menschen teilnehmen. So trifft man z.B. auf einer Anime-Convention Leute die auf Anime, Manga, J-Music und auf andere Dinge aus Japan stehen.

