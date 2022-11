Fun-Fragen: Check hier die Ergebnisse!

Was ist okay, was geht geht gar nicht? Check hier, wie die BRAVO.de-User denken!

Bei dieser Umfrage haben 7114 BRAVO.de-User mitgemacht.

-----------------------------------------------

Frage 1: Ist es okay, wenn man mit Einlagen im BH seine Oberweite ein bisschen größer wirken lässt?

Okay! - 79.90 %

Nicht okay! - 20.10 %

-----------------------------------------------

Frage 2: Ist es okay, wenn man seinem Urlaubsflirt verschweigt, dass man zuhause schon einen Schatz hat?

Nicht okay! - 62.90 %

Okay! - 37.10 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 3: Ist es okay, wenn man über die beste Freundin lästert?

Nicht okay! - 86.93 %

Okay! - 13.07 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 4: Ist es okay, wenn man vor den Freundinnen behauptet, ein Klamottenteil wäre viiiel teurer gewesen, als es wirklich war?

Nicht okay! - 55.65 %

Okay! - 44.35 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 5: Ist es okay, wenn man das Handy vom Schatz auf unbekannte Nummern & flirtige Nachrichten checkt?

Nicht okay! - 65.45 %

Okay! - 34.55 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 6: Ist es okay, wenn man versucht, durch Klamotten, Styling etc. reich & glamourös zu wirken?

Okay! - 75.37 %

Nicht okay! - 24.63 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 7: Ist es okay, wenn man den Freund der besten Freundin auch ziemlich süß findet?

Okay! - 76.60 %

Nicht okay! - 23.40 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 8: Ist es okay, wenn man zuviel Wechselgeld einfach behält und nichts sagt?

Okay! - 70.35 %

Nicht okay! - 29.65 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 9: Ist es okay, wenn man seinen Schatz versetzt, um mit den Freundinnen was zu unternehmen?

Okay! - 50.46 %

Nicht okay! - 49.54 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 10: Ist es okay, wenn man von einem Leben an der Seite seines Lieblingsstars träumt?

Okay! - 83.86 %

Nicht okay! - 16.14 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 11: Ist es okay, wenn man von zwei Stücken Kuchen das größere selber isst?

Nicht okay! - 68.50 %

Okay! - 31.50 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 12: Ist es okay, wenn man bezüglich seiner Kleidergröße schummelt und z.B. behauptet, man hätte 38 statt 40?

Nicht okay! - 69.58 %

Okay! - 30.42 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 13: Ist es okay, wenn man seine Freundin fragt, ob ihre Designer- Handtasche eigentlich echt ist?

Okay! - 67.28 %

Nicht okay! - 32.72 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 14: Ist es okay, wenn man sagt, man hätte einen Freund um einen lästigen Verehrer loszuwerden?

Okay! - 87.12 %

Nicht okay! - 12.88 %

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 15: Ist es okay, wenn man im Internet ein Model- oder Starfoto als sein eigenes Bild ausgibt?

Nicht okay! - 61.74 %

Okay! - 38.26 %