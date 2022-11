Fuck Drugs: Tim (16) trank jeden Tag eine Flasche Schnaps

Tim erinnert sich nur noch dunkel daran, wie alles anfing - in den letzten Sommerferien. Lara, ein Mädchen aus seiner Klasse, hatte eine Woche sturmfrei, lud ihn und ein paar andere zu sich nach Hause ein. Sie feierten - fünf Tage (!) am Stück. Nüchtern war in dieser Zeit keiner.

"Danach bin ich in ein Loch gefallen. Ich hatte keinen mehr, wusste nicht, wohin mit mir und was ich machen soll", erklärt der heute 16-Jährige. Also trinkt der Junge aus Berlin allein weiter.

André Cronenberg von der Caritas-Suchtberatung in Berlin kennt das: "Oft wird Alkohol aufgrund von Gruppenzwang getrunken - nach dem Motto: Alle machen es, ich will kein Außenseiter sein. Einmal die Wirkung entdeckt, kann das schnell ein unkontrollierbares Ausmaß annehmen."