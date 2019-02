Frozen: Der erste Teaser-Trailer zu „Die Eiskönigin“ Teil 2 ist da

Bald hat das Warten ein Ende: „Die Eiskönigin“ Teil 2 kommt noch in diesem Jahr in die Kinos. Hier gibt’s alle Infos zum Film!

„Die Eiskönigin“ Teil 2: Langersehnte Fortsetzung

Mehr als fünf lange Jahre ist es jetzt schon her, seitdem uns der Disney-Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ verzaubert hat. Seitdem warten wir gespannt auf die Fortsetzung von der Story rund um die beiden Prinzessinnen Elsa und Anna und den süßen Schneemann Olaf. Nun ist es endlich so weit: „Die Eiskönigin“ Teil 2 steht in den Startlöchern! Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zur Fortsetzung des beliebten Animationsfilms – und darin geht es ganz schön düster zu. Aber seht ihn euch am besten selbst an:

Das erwartet euch in „Die Eiskönigin“ Teil 2

Elsa, Anna, Kristoff, Sven und Olaf machen sich auf die Suche nach der Wahrheit über das Königreich Arendelle. Dafür müssen sie eine beschwerliche Reise auf sich nehmen, die sie tief in die Wälder führt. OMG klingt das spannend! Neben dem Film selbst sind wir auch auf den dazugehörigen Soundtrack mega gespannt! Denn was wäre „Die Eiskönigin“ ohne den Song „Lass jetzt los?“ Bis ihr den zweiten Teil in voller Länge im Kino sehen könnt, müsst ihr euch aber leider noch ein bisschen gedulden: Der Filmstart in Deutschland ist erst für den 21. November 2019 geplant.

