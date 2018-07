Frauenpower bei "Two And A Half Men"

Zwei Mädels mischen die Jungs von "Two And A Half Men" auf. Welche Disney-Schauspielerinnen eine Gastrolle in der Serie erhalten, erfährst Du hier.

Mittlerweile sollte man "Two And A Half Men" umbenennen! Denn mit dem erwachsenen Jake (gespielt von Angus T. Jones) leben jetzt drei Männer unter einem Dach. Und sie bekommen Besuch: Nach "Hannah Montana"-Star Miley Cyrus werden zwei neue Disney-Schauspielerinnen die Jungs ziemlich aufmischen: Emily Osment und Hilary Duff übernehmen Gastrollen in der beliebten Hit-Serie.

Emily Osment und Hilary Duff werden bei "Two And A Half Men" mitspielen © Getty Images

Emily Osment spielt Ashley

Die 21-jährige Emily, die als Lilly in "Hannah Montana" berühmt wurde, hat ihren Part schon vor einem Monat abgedreht. Sie spielt Ashley, die Tochter von Jakes älterer Freundin Tammy. Mit ihr geht der TV-Liebling fremd. Klar, dass da Ärger angesagt ist. Am Donnerstag (4. April 2013) wird die Episode in Amerika zu sehen sein.

Jake ist eigentlich mit Tammy zusammen, betrügt sie dann aber mit deren Tocher Ashley (Emily Osment) © CBS

Hilary Duff spielt Stacey

Ihre Schauspiel-Kollegin Hilary Duff wird im Finale der zehnten Staffel zu sehen sein. Als Stacey datet sie Walden Schmitt (Ashton Kutcher). Allerdings entwickelt sich auch eine romantische Spannung zwischen Walden und Staceys Großmutter. Die finale Folge soll am 9. Mai ausgestrahlt werden.

In Deutschland müssen wir auf die Gastauftritte allerdings noch etwas warten. Der zweite Teil der zehnten Staffel von "Two And A Half Men" soll ab Herbst 2013 auf ProSieben laufen. Wir freuen uns drauf!