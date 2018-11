Food: Geile Rezepte mit Pommes

Bock auf Pommes? Auf Döner, Pizza, Hotdog und Chili con Carne auch? Trifft sich super! Die leckersten Rezepte mit Pommes gibt's hier. Denn diese goldenen Glücklichmacher lassen echt jedes Foodporn-Herz höherschlagen! Lieblings-Food total verrückt: 4 Rezepte für Fritten-Freunde.

Pizza + Pommes = Pozza

Pizza mal anders. Und zwar ultra lecker mit Pommes. stock.adobe.com

Du brauchst: 1 Packung TK-Pommes, 200 ml passierte Tomaten, 2 EL Tomatenmark, Salz, Pfeffer, ½ TL Zucker, 1 EL italienische Kräuter, 1 Knoblauchzehe, 2 Mozzarella, 80 g Salami

So geht's: Pommes backen. In einem Topf passierte Tomaten, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Zucker und Kräuter verrühren. Knoblauch dazupressen. Erhitzen und ca. 1 Min. köcheln lassen. Mozzarella in Scheiben schneiden. Pommes in eine Auflaufform geben, Tomaten soße darüber, Mozzarella verteilen und mit Salami toppen. Bei 180 Grad im Ofen ca. 8–10 Min. backen.

Fritten con Carne

Leckere Chili Fries à la Con Carne. stock.adobe.com

Du brauchst: 2 EL Öl, 500 g Hackfleisch, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Chilischote, 500 ml passierte Tomaten, 1 Dose Kidneybohnen, 1 Dose Mais, Chilipulver, Salz, Pfeffer, 1 Packung TK-Pommes, 200 g Gratinkäse

So geht's: Öl in einem Topf erhitzen. Hackfleisch ca. 5 Min. unter Rühren darin anbraten. Zwiebel, Knoblauch und Chilischote in feine Würfel schneiden und mit andünsten. Gegebenenfalls etwas Öl nachgießen. Mit passierten Tomaten ablöschen. Bohnen, Mais und Gewürze zugeben. Köcheln lassen. Pommes nach Packungsanleitung zubereiten. Chili vom Herd nehmen. Pommes in eine Auflaufform füllen. Chili darübergeben und Gratinkäse darauf verteilen. Für etwa 10 Min. im Ofen überbacken lassen.

Pommes + Hotdog = Pommdog

Crazy Hotdog mit Pommeshülle. Shutterstock / Foodio

Du brauchst: 4 Würstchen, 100 g Speisestärke, 100 g Mehl, 2 TL Backpulver, Salz, Zucker, 2 Eier, etwas Milch, 1 Packung TK-Pommes, 750 ml Frittieröl, Ketchup, Mayonnaise, Senf, Holzspieße

So geht's: Würste halbieren und auf Spieße stecken. Speisestärke, Mehl, Backpulver, Gewürze und Eier verrühren. So viel Milch zugeben, dass ein dickflüssiger Teig entsteht. Würste darin eintauchen. Pommes darankleben. Fett in einem großen Topf erhitzen. Spieße darin ca. 5 Min. ausbacken. Dazu Ketchup, Mayo oder Senf.

Fritten-Döner

Schön, schöner, Döner – mit extra Portion Fritten. iStockphoto

Du brauchst: 1 Packung TK-Pommes, 400 g Putenfleisch, 3 EL Öl, Salz, Pfeffer, scharfes Paprikapulver, Knoblauchpulver, 4 Pita-Taschen, 300 g Sahnejoghurt, ½ TL Zucker, 1 Knoblauchzehe, Saft von ½ Zitrone, 2 Tomaten, Eisbergsalat, 1 Zwiebel

So geht's: Pommes backen. Fleisch in sehr dünne Streifen schneiden. Im Öl anbraten und sehr kräftig mit Salz, Pfeffer, Paprika- und Knoblauchpulver würzen. Pita-Taschen im Toaster erhitzen. Sahnejoghurt mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Knoblauchzehe in den Joghurt pressen und mit Zitronensaft verrühren. Tomaten und Salat waschen, Zwiebel häuten. Alles in mundgerechte Stücke schneiden. Pita-Taschen mit Joghurtsoße bestreichen. Mit Tomaten, Zwiebel, Salat, Fleisch und Pommes füllen.