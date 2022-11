Flirten: So kommst du ins Gespräch!

Statements abgeben ist besser!

Besser als Fragen zu stellen ist, wenn du mit einem Statement beginnst und dann erst fragst, was dein Flirtpartner darüber denkt.

Zum Beispiel so:

"Ich bin grad total genervt von der Schule. Zum Glück sind bald Ferien! Findest du nicht auch? . . . Hast du in den Ferien schon was vor?"

Egal, ob dein Flirtpartner jetzt ins Gespräch einsteigt oder nur mit "Ja!" oder "Nein!" antwortet - du hast einen Ansatzpunkt, um weiterzureden.

Zum Beispiel so:

"Was stresst dich denn gerade so?" Oder: "Bist wohl ziemlich gut in der Schule, dass du kurz vor den Zeugnissen noch so gelassen bist! Ich bin immer froh, wenn die letzten Arbeiten vorbei sind!"

Solche Statements sorgen dafür, dass dein Flirtpartner mehr über dich erfährt: Was du magst, was du nicht magst, wie du dich fühlst, was dir Probleme macht, worüber du dich freust . . . So weckst du sein Interesse an dir.

Wichtig: Versuch nicht, bewusst eine bestimmte Meinung zu vertreten oder etwas zu sagen, nur um deinem Flirtpartner zu gefallen. Wenn du rumschleimst, fliegt das ziemlich schnell auf. Und das wirkt abstoßend.

