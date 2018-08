Fifth-Harmony-Star Normani: Alle Infos zum ersten Album!

Erst Anfang des Jahres kündigte Fifth-Harmony-Star Normani an, dass sie ihr erstes eigenes Album veröffentlichen wird! Jetzt verriet die 22-Jährige einige wichtige Infos ...

Pause für Fifth Harmony

Für viele Fans war es eine Schock-Nachricht: Fifth Harmony kündigte im März an, dass die Girl-Group nach ihren geplanten Auftritten Ende 2018 erstmal eine Pause einlegen wird! Obwohl diese Nachricht eigentlich nicht überraschend kam, schließlich arbeiteten Ally Brooke, Normani, Dinah Jane und Lauren Jauregui bereits in der Vergangenheit an eigenen Solo-Projekten. Auf Twitter schrieb Fith Harmony als Erklärung: „Nachdem wir sechs Jahre lang hart gearbeitet haben, nonstop, haben wir erkannt, dass wir, um authentisch zu bleiben, uns erstmal etwas Zeit nehmen müssen, um eine Pause von Fifth Harmony zu nehmen, um alleine zu arbeiten.“ Viele behaupten, dass es sich um eine endgültige Trennung der Girl-Group handelt, doch bisher ist nur von einer Pause die Rede.

Normani arbeitet an Solo-Album

Mal abgesehen von Camila Cabello, die ja schon seit Dezember 2016 nicht mehr dabei ist, wird Normani von vielen als die erfolgreichste der Fifth Harmony Mädels bezeichnet. Im Februar dieses Jahres veröffentlichte die 22-Jährige bereits den Hit „Love Lies“ mit Khalid, für den sie sogar einen „Teen Choice Award“ gewann! Damit bewies Normani, dass sie es auch Solo draufhat. Kein Wunder also, dass die Sängerin jetzt ihr erstes Solo-Album veröffentlichen will. Rauskommen soll die heiß erwartete Platte übrigens vermutlich noch Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2019! Normani verriet über ihren Sound: „Ich gehe zurück zu der Musik, mit der ich aufgewachsen bin, die mich wirklich inspiriert. Ich kann davon profitieren und diese Sounds in dieses Projekt einbeziehen.“ Aufnehmen tut die 22-Jährige das Album übrigens in ihrer Heimatstadt New Orleans/Louisiana. „New Orleans hat mich zu der Frau gemacht, die ich geworden bin, moralisch, und meine Familie ist von hier.“, erklärt Normani. „Für dieses Projekt sind die Klänge, die ich einbeziehen möchte, stark von der Stadt beeinflusst.“ Wow, das klingt ja spannend!

Wer noch auf Normanis Album sein wird!

Der Fifth-Harmony-Star machte kein Geheimnis daraus, dass auf jeden Fall Rap-Legende Missy Elliott auf dem Album vertreten sein wird, doch sie ist nicht die einzige ... Auch andere Superstars wie Calvin Harris und Kehlani werden auf dem mega Album vertreten sein! Der Hammer! Wie freuen uns auf jeden Fall schon total auf Normanis Solo-Album.

Normani, Victoria Monet and Calvin Harris in the studio together. ✨ pic.twitter.com/G1DynURMxX — Pop Crave (@PopCrave) 15. Juni 2018

