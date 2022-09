"Fate: The Winx Saga": Alle Infos zu Staffel 3

"Fate: The Winx Saga" Staffel 3: Start

Leider gibt es bisher noch keine guten Nachrichten für alle "Fate: The Winx Saga"-Fans, denn ob es überhaupt eine dritte Staffel der Serie geben wird, hat Netflix noch nicht entschieden. Das muss aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein, denn oft lässt Netflix sich erstmal ein paar Wochen Zeit, schaut sich die Zuschauer*innen- Zahlen an und trifft dann eine Entscheidung. Bei der Begeisterung für den Netflix-Hit, können wir uns nur sehr schwer vorstellen, dass die Serie nach der zweiten Staffel nun abgesetzt wird. Schließlich müssen wir nach DEM Cliffhanger noch so viel mehr erfahren!

"Fate: The Winx Saga" Staffel 3: Darsteller*innen

In einer dritten Staffel von "Fate: The Winx Saga" müssen wir uns von unseren Lieblingsfeen bestimmt noch nicht verabschieden:

Abigail Cowen als Bloom

Hannah van der Westhuysen als Stella

Precious Mustapha als Aisha

Eliot Salt als Terra

Elisha Applebaum als Musa und

und Paulina Chávez als Flora

Außerdem im Cast bleiben dürften:

Danny Griffin als Sky

Freddie Thorp als Riven

Theo Graham als Dane

Robert James-Collier als Silva

Leah Minto als Kat und

und Brandon Grace als Grey

Zusätzlich können wir davon ausgehen, dass wie in Staffel 2 auch in der dritten Staffel einige neue Charaktere und somit auch Darsteller*innen hinzukommen werden.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Fate: The Winx Saga" Staffel 3: Inhalt

Wie geht es in Staffel 3 von "Fate: The Winx Saga" weiter? Das Finale der zweiten Staffel hat einige Fragezeichen bei den Zuschauer*innen hinterlassen. Doch das größte hat wahrscheinlich Bloom hinterlassen: Sie verschwindet im Reich der Dunkelheit und trifft dort auf ihre leibliche Mutter. Wird diese ihr dabei helfen, ihre Kräfte zu beherrschen und zu vollem Umfang ausschöpfen zu können? Wird sie endlich herausfinden, wo sie wirklich herkommt und jemals wieder zu ihren Freund*innen zurückkehren? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das Portal zu schließen, ohne dass sie im Reich der Dunkelheit gefangen bleibt? Showrunner Brian Young hat bereits sein Ziel für eine mögliche dritte Staffel verraten: "Das Ziel ist die Beantwortung der Frage: Was ist das Reich der Dunkelheit? Wie sind Bloom und ihre Mutter damit verbunden? Außerdem geht es darum, wie es mit unserer großen Gesamtmythologie zusammenhängt, die wir in Staffel 2 bereits ein wenig eingestreut haben."

Wird Bloom endlich mehr über ihre Herkunft herausfinden? Netflix





Auch die anderen Charaktere stehen vor großen Herausforderungen: Stella steckt nach dem schockierenden Tod von Beatrix in einer Trauerphase. Auch, wenn sie sich zerstritten hatten, Beatrix‘ Aufopferung zur Rettung der Welt der Feen war ihre erste große selbstlose Tat – das nimmt Stella sehr mit.

Flora geht es nach dem harten Kampf überhaupt nicht gut. In der Schlacht hat sie fast ihr Leben gelassen und das hat sie offensichtlich schwer gezeichnet – körperlich und geistig. Wird sie sich jemals wieder erholen?

Kann Flora die Strapazen und Verletzungen des Kampfes überwinden? Netflix

Ihre Cousine Terra schwebt hingegen auf Wolke 7 mit Spezialistin Kat. Die Beziehung der beiden wird in der dritten Staffel bestimmt auch näher beleuchtet und begleitet werden. Und wie sieht es in Sachen Liebe bei Aisha aus? Ihre Beziehung zu Grey blieb am Ende ein Rätsel: Er spürt sie auf einem Feld außerhalb der Schule auf, nachdem er wegen seiner Arbeit mit den Bluthexen verbannt worden war. Ob sie ihm verzeihen kann? Schließlich erlischt die Flamme der ersten Liebe erlischt nie wirklich…

Musa beschäftigt derweil ein ganz anderes Thema: Sie will ihre Kräfte nicht mehr haben und nähert sich stattdessen Riven an, der ihr beim Training zur Spezialistin hilft.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Diese Kampfkenntnisse wird sie sicherlich früh genug einsetzen müssen. Denn wie das Ende der zweiten Staffel schon anteaserte, ist schon die nächste dunkle Macht im Anmarsch. Was genau es mit dieser auf sich hat, ist noch nicht gewiss….

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->