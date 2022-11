''Fallen Leaves'': Billy Talent rocken mit dritter Single!

Die Powerpunks aus Kanada geben wieder Gas: Hier gibt's den Clip zur neuen Billy-Talent-Single "Fallen Leaves"!

"Fallen leaves on the ground, run away before you drown or the streets will beat you down".

(dt.: Gefallene Blätter, lauf davon, bevor du ertrinkst, oder die Straßen werden dich niederschlagen)

Diese düsteren Zeilen stammen aus dem Refrain der neuen Billy-Talent-Single "Fallen Leaves".

Der Songtext einen ernsten Hintergrund: Billy Talent erinnern an das Schicksal einer Person in ihrem Freundeskreis, die an ihrer Sucht zugrunde ging!

» Hier kannst du dir den Clip zu "Fallen Leaves" reinziehen!

"Fallen Leaves" ist das nach die dritte Singleauskopplung aus dem megaerfolgreichen zweiten Album "Billy Talent II": Allein in Deutschland verkauften & Co. 100.000 Alben - dafür gab es eine Goldene Schallplatte!

Den Vorwurf, der Song "Fallen Leaves" sei zu poppig, wehrt Ben ab: " Wir sind ohnehin keine lupenreine Punkrockband. Wir wurden zwar sehr von Punkrock beeinflusst, aber wir hören auf Hip Hop oder Rap, Classic Rock und Heavy Metal, also so viele verschiedene Stile, die uns bewegen!"

Nach ihrer megaerfolgreichen Deutschlandtour 2006 kommen Billy Talent im Februar erneut nach Germany. Die Daten:

8.02.2007 Hamburg

20.02.2007 Düsseldorf

21.02.2007 Freiburg

25.02.2007 Frankfurt

26.02.2007 Berlin

Tickets gibt's hier im BRAVO.de-Ticketshop!

Wer bis dahin nicht warten will: Billy Talent sind am nächsten Montag, 15.01.06, um 20.15 Uhr bei MTV zu sehen! In der Sendung "Live" wird eine Aufzeichnung ihres fetten Gigs bei der MTV "Campus Invasion 2006" gezeigt. Also: Einschalten!