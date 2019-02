Ex-Kandidatin Klaudia mit K feiert GNTM-Comeback

Auch wenn sie letztes Jahr bei GNTM das Siegertreppchen verpasste, Kandidatin Klaudia mit K blieb den Zuschauern in Erinnerung. Ihre verrückte Art und gute Laune stecken an. Kein Wunder also, dass ProSieben die Ex-GNTM-Kandidatin für einen Podcast und sogar eine Talkshow mit ins Boot holt. Alle Infos über das neueste Projekt von Klaudia mit K gibt’s hier!

Ihr Können als Model hat Klaudia mit K bereits bei GNTM 2018 unter Beweis gestellt, jetzt darf sie sich als Moderatorin und Podcasterin versuchen. Bei der 13. Staffel von Germany’s Next Topmodel, die 2018 ausgestrahlt wurde, landete Klaudia Gietz auf dem siebten Platz. Und jetzt, nur ein Jahr später, ist sie schon wieder Teil von GNTM. Nein, Model-Mama Heidi Klum hat der 22-Jährigen keine zweite Chance gegeben. Klaudia mit K berichtet über die aktuell laufende 14. Staffel von GNTM! Diese tollen Neuigkeiten verkündete Klaudia auf ihrem Instagram Profil:

Wer hinter die Kulissen von GNTM 2019 schauen möchte, sollte die Webtalkshow „#GNTM The Talk“ auschecken. Im Anschluss an die GNTM-Folge kommt immer am Donnerstag eine neue Episode von „#GNTM The Talk“ raus. Zusammen mit Moderatorin Melissa Khalaj trifft Klaudia jede Woche sowohl GNTM 2019-Kandidatinnen als auch ehemalige Kandidatinnen und spricht mit ihnen über die GNTM Fotoshootings, Kundenjobs, die Enscheidung der Jury und noch viel mehr.

ProSieben startet GNTM-Podcast

Getreu dem Motto „Doppelt hält besser“ gibt es am Freitagmorgen im „#GNTM Podcast“ noch mehr Infos über die Abenteuer von Heidis Meeeedchen. Der Podcast zur TV-Show ist eine Premiere, das gab es bei den bisherigen Staffeln noch nie. Das Zweier-Team Klaudia und Melissa bekommt nicht nur Besuch von den Nachwuchsmodels und Ex-Kandidatinnen, auch Modelexperten kommen zu Wort und verraten, welche Kandidatin ihre GNTM 2019-Favoritin ist. Den GNTM-Podcast kann man auf Prosieben.de anhören, er ist aber auch auf Spotify und Deezer verfügbar. Beide Formate geben den Zuschauern noch mehr GNTM-Einblicke, das könnte spannend werden!

