Eure Fragen: Wie soll ich mich beim Orgasmus verhalten?

LARA, 14: Ich habe einen Freund, mit dem ich auch schon Petting gemacht habe. Und einmal hatte ich sogar schon einen Orgasmus. Aber ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich habe mich irgendwie nicht getraut zu stöhnen. Hätte ich das tun sollen? Wie zeige ich meinem Freund denn, dass es mir gefällt oder dass ich einen Orgasmus habe?

DR.-SOMMER-TEAM: So, wie du dich gerade fühlst!

Hallo Lara, gut, dass du fragst, nicht allein bleibst mit deiner Unsicherheit. Beim Orgasmus gibt es keine "Verhaltens-Regeln"! Du kannst stöhnen, wenn dir nach stöhnen ist. Oder leise sein, wenn du gerade leise bist - oder die Nachbarn dich hören könnten. Du kannst seufzen und auch laut atmen, wenn dein Atem schneller wird. Lasse deine Geräusche und Töne so aus dir herausfließen, wie sie kommen. Denn wenn du beim Liebesspiel und auch in dem Moment, in dem du einen Höhepunkt hast, deinen Gefühlen und Geräuschen freien Lauf lässt, merkt dein Freund von ganz allein, dass es dir gut geht und du es schön findest. Also denk nicht lange darüber nach ? genieß einfach.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

