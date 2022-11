Erstes Mal! Tipps für Jungs!

Das erste Mal ist immer aufregend. Und viel machen sich vorher Gedanken darüber, ob sie hoffentlich alles richtig machen werden. Deshalb gibt es hier Tipps für Jungen, die sich gut vorbereiten wollen!

Viel planen kannst Du nicht, bevor Du Dein erstes Mal erlebst. Aber es gibt einiges, was Du vorher wissen solltest:

Die Verhütung!

Um eine ungewollte Schwangerschaft und die Übertragung von sexuell ansteckenden Krankheiten zu verhindern, solltest Du Dich rechtzeitig über Verhütung schlau machen. Das einzige Verhütungsmittel, das auch Jungen verwenden können, ist das Kondom. Besprich mit Deiner Freundin, ob sie vielleicht auch eine andere Verhütungsmethode verwenden möchte. Für Mädchen gibt es verschiedene hormonelle Verhütungsmittel. Die bekommt es allerdings nur beim Frauenarzt/Ärztin. Daher müsst Ihr rechtzeitig vorher planen, wenn Ihr zum Beispiel mit der Pille verhüten wollt. Oder Du besorgst einfach vorher Kondome.

Der Zeitpunkt!

Der Zeitpunkt ist dann richtig, wenn Ihr beide bereit dafür seid. Nicht eher und nicht später. Wenn Deine Freundin Angst vor dem ersten Mal hat, dann sprich mit ihr. Frage sie, wovor genau sie Angst hat. Dann kannst Du darauf reagieren, in dem Du zum Beispiel sagst: "Schatz, ich bin ganz vorsichtig. Wenn es Dir weh tut, sag was. Ich hör dann sofort auf." Wenn eine Angst ausgesprochen ist, dann ist sie oft schon nicht mehr so groß. Wenn sie aber noch nicht will, musst Du das respektieren.

Die richtige Stellung!

Es gibt keine falsche Stellung. Es gibt aber Positionen, in denen es für Junge und Mädchen besonders leicht und gut funktioniert, den Penis in die Scheide einzuführen. Zum Beispiel die Missionarsstellung. Ihr könnt es aber auch ganz anders machen. Vertraut Eurem Gefühl und probiert einfach aus, wonach Euch beiden ist.

Das richtige Tempo!

Auch wenn Du es gar nicht abwarten kannst, den ersten Sex mit Deiner Freundin zu erleben: Sei nicht zu stürmisch! Nehmt Euch Zeit für Zärtlichkeit. Erst wenn die Scheide feucht wird, kann der Penis gut in sie hinein gleiten. Und feucht wird sie, durch Erregung. Ein Junge bekommt meist viel schneller eine Erektion, als ein Mädchen eine feuchte Scheide. Wer drängelt, riskiert, dass das Einführen für das Mädchen schmerzhaft wird.

Die richtige Technik!

Wenn Du mit Deiner Eichel an ihrer Scheide bist, dann sei vorsichtig. Nicht mit Schwung hinein!!! Gleite leicht hinein, und dann wieder zurück. Dann tu es nochmal, und geh jedes mal etwas weiter hinein. So kann sich Deine Freundin Schritt für Schritt an das neue Gefühl gewöhnen. Achte auf ihre Körpersprache. Zieht sie das Becken zurück, ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Frag sie, was es ist, wenn sie es nicht von sich aus sagt. Macht sie begeistert mit, dann macht einfach weiter.

Kein Druck, kein Stress!

Genieße jeden Moment! Versuche nicht, so viele Postionen wie möglich auszuprobieren. Das stört meist die Stimmung und auch die Erregung. Wenn eine Position schön ist, bleibt dabei. Finde raus, auf welche Weise Deine Freundin und Du die Nähe so richtig genießen könnt. Ihr habt noch viele Male vor Euch, um etwas Neues auszuprobieren.

Einige Jungen kommen beim ersten Mal recht schnell zum Orgasmus. Das ist kein Versagen, sondern ganz normal. Wenn Dir das passiert, mach kein Drama daraus. Sage Deiner Freundin einfach: "Ich war so erregt, weil ich mich schon so sehr darauf gefreut habe. Da konnte ich nicht anders." Macht eine Pause. Und wenn Ihr wieder Lust verspürst, macht Ihr es einfach noch Mal.