Mit 18,4 Millionen Abonnenten auf Instagram, gehört die Girl-Band TWICE (@twicetagram) definitiv zu den beliebteren K-Pop-Acts auf der Social Media-Plattform.🙌🏻 Die K-Pop-Band besteht aus neun Mitgliedern Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, und Tzuyu. Twice wurden in dem Fernsehprogramm "Sixteen" geformt und haben am 20. Oktober 2015 ihr Debüt mit der EP "The Story Begins" gefeiert.