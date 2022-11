Er befriedigt mich nicht und kommt zu schnell!

mini-15: Mein Freund, 16, kommt immer gleich nach 2-3 Minuten zum Orgasmus! Er spritzt dann alles in mich hinein und für mich war es wieder mal nichts. Er bringt es auch nicht mal fertig, ihn vorher raus zu ziehen vor dem Spritzen. Schon ein halbes Jahr, ohne von einem Jungen mal so richtig befriedigt zu werden, das ist öd! Bei seiner letzten Freundin konnte er länger. Wieso kann er das bei mir nicht?

Dr.-Sommer-Team: Schade für dich, dass du schon so lang keinen befriedigenden Sex mehr erlebt hast. Ist bestimmt enttäuschend für dich, dass dein Freund nicht auf deine Bedürfnisse eingeht, wenn ihr zusammen schlaft.

So ist das bei Jungs: Dass Jungs im Allgemeinen schneller zum Höhepunkt kommen als Mädchen, ist ja normal. Und dass Boys in seinem Alter schon nach 2 bis 3 Minuten abspritzen, ist auch nicht ungewöhnlich. Das liegt an ihrer leichten Erregbarkeit durch die Hormonstürme in der Pubertät.

Sorg für dich! Es ist total wichtig, dass Girls nicht einfach nur wortlos drauf warten, dass ihre Freunde sie beim Sex befriedigen. Sie müssen auch selbst dafür sorgen, dass sie Spaß haben und zum Orgasmus kommen. Denn jeder ist zuerst für sich selbst verantwortlich.

Toller Sex fällt nicht vom Himmel! Warum hast du nicht schon längst mit ihm darüber gesprochen? Hast du gedacht, das klappt schon irgendwann von selbst? Dann weißt du jetzt: Nein, toller Sex kommt nicht von alleine! Jungs und Mädchen müssen sich gegenseitig zeigen, was sie erregt und was sie brauchen, um zum Orgasmus zu kommen.

Zeig ihm, was du magst! Du musst mit ihm über deine Vorlieben und Abneigungen beim Sex reden. Denn keiner kann hellsehen. Auch dein Freund nicht! Und ich bin sicher: Wenn du deinem Freund ganz liebevoll sagst, was du vermisst und ihm zeigst, wie er dich zum Orgasmus bringen kann, dann wird er das mit Freude tun.

Hier noch ein paar Tipps:

» Das kannst du tun!

Mehr Dr.-Sommer-Infos zum Thema:

» Orgasmus: So kommen Mädchen zum Höhepunkt!

» Orgasmus: So kommen Jungs zum Höhepunkt!

» Oralverkehr: Sex mit dem Mund!

» 6 Tipps: So kannst du Sex länger genießen!

» Scheide & Vulva: Das Zentrum der Lust!