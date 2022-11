Eminems Oma in Sorge - will Kim nur das Geld?

Im Falle einer Scheidung würde Kimberly die Hälfte von Eminems Vermögen bekommen!

Am 14. Februar heiratete Eminem seine Jugendliebe Kim zum zweiten Mal. Nach Jahren voller Hass und Streit scheinen die beiden endlich glücklich zu sein.

Nur eine zweifelt am Happy End: Eminems Oma Betty Kresin. "Sie will nur sein Geld. Kim wird sich alles krallen. Sie hätte sich nie so schnell auf eine Hochzeit eingelassen, wenn ein Ehevertrag mit im Spiel wäre", so Betty laut MTV.

Em und Kim haben tatsächlich keinen Ehevertrag abgeschlossen - falls sie sich also scheiden lassen, würde Kimberly die Hälfte von Eminems Vermögen erhalten. Allerdings wird der Rap-Star schon gewusst haben, was er macht - schließlich kennt er seine Kim ja schon lange genug.

Kumpel 50 Cent kann das nur bestätigen, er war natürlich zur Hochzeitsfeier eingeladen: "Es geht ihm blendend", sagte er über seinen Freund Em bei der London-Premiere seines Films "Get Rich Or Die Tryin'". Und zu den Gerüchten um Eminems Karriereende hatte 50 Cent auch was zu sagen:

"Auf jeden Fall kann er sich erst mal zurücklehnen, ich glaube aber nicht, dass er überhaupt aufhören könnte, dafür liebt er Musik viel zu sehr. Ich denke, dass wir in Zukunft noch Platten von ihm erwarten können, ich werde ihn schon dazu bringen. Außerdem hat er zur Zeit eh genug Inspiration, ihm geht's gut, er hat den nötigen Abstand."

