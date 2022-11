Emily Osment

Die heute 27-Jährige hatte Gastauftritte in den ProSieben-Serien „Two and a Half Men“ und „Mom“. Von 2014 bis 2018 spielte sie die Hauptrolle in der US-Serie „Young & Hungry“, die unter anderem von Ashley Tisdale produziert wurde. Aktuell ist sie in der Netflix-Serie „The Kominsky Method“ zu sehen, die auch in Deutschland läuft. Parallel arbeitet sie fleißig an ihrem dritten Album.