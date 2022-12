"Elite": Alle Infos zu Staffel 7

Gute Nachrichten für alle "Elite"-Fans: Bevor Staffel 6 auf Netflix überhaupt veröffentlicht wurde, hat der Streaming-Anbieter die Serie bereits um eine weitere Staffel verlängert. Die Nachricht wurde bereits am 25. Oktober 2022 über den offiziellen "Elite"-Account bekannt gegeben – gleichzeitig wurden auch schon die neuen Darsteller*innen in einem Video vorgestellt. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Arbeiten an Staffel 7 bereits angefangen haben oder zumindest kurz vor Beginn stehen. Bis wir die neuen Folgen dann sehen, müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Die Wartezeiten zwischen den "Elite"-Staffeln lagen bisher immer zwischen 7 Monaten und einem Jahr. Mit etwas Glück können wir Staffel 7 also vielleicht auch schon im Sommer 2023 sehen. 👀