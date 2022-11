Dürfen wir Nacktbilder verschicken?

Lena, 13: Ein Freund von mir und ich haben uns Nacktbilder geschickt. Doch ich weiß nicht, ob wir das überhaupt dürfen. Wir sind ja erst 13 Jahre alt. Ich habe Angst, dass etwas passiert oder meine Eltern davon erfahren. Bitte sagt mir, was ich machen soll.

Dr.-Sommer-Team: Nein!

Liebe Lena,

das Verschicken von Nacktbildern ist vor allem dann verboten, wenn die abgebildeten Personen unter 14 Jahre alt sind. Das gilt auch, wenn Ihr beide mit dem Versenden einverstanden seid. Etwas anders sieht es bei Jugendlichen ab 14 Jahren aus. Sind Sender ab 14 Jahren und ebenfalls jugendlicher Empfänger mit dem Bildaustausch einverstanden, droht ihnen keine Strafe.

Doch wir raten allen Jugendlichen davon ab! Egal, wie alt sie sind. Denn Du weißt nie, in wessen Hände diese Bilder eines Tages geraten könnten! Deshalb hört auf damit Euch solche Bilder auszutauschen und löscht beide die vorhandenen Dateien. Denn uns schreiben immer wieder Jungen und Mädchen, die wegen ungewollt veröffentlichter Nacktbilder in mehr als peinliche Situationen geraten. Das passiert nicht nur den anderen!

Deine Sorge ist also begründet und es liegt bei Dir und Deinem Freund, sie aus dem Weg zu räumen. Kümmer Dich am besten gleich darum…

Dein Dr.-Sommer-Team

Ps.: Es passiert auch Stars, dass ihre Bilder oder Videos mit intimen Aufnahmen ungewollt an die Öffentlichkeit geraten. Oftmals als Rache eines Expartners, der dem anderen nach der Trennung eins auswischen will. So ging es zum Beispiel Paris Hilton, deren Exfreund vor einiger Zeit ein privat gedrehtes Sexvideo von ihr einfach ins Netz gestellt hat. Mehr darüber erfährst Du zum Beispiel hier.

Mehr Infos:

» Vorsicht mit Nacktbilder im Netz!

» Mein Schwarm will Nacktbilder von mir!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.