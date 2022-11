Mein Schwarm will Nacktbilder von mir!

Nike, 15: Mein Schwarm sagt, er liebt mich. Aber er möchte Nacktbilder oder Bilder in Unterwäsche von mir. Ich hab sie ihm aber nicht geschickt! Und jetzt ist er mir böse und will nichts mehr mit mir zu tun haben. Bei seinen Kumpels redet er über mich, dass er total in mich verliebt wäre. Aber auch ihnen sagt er, dass er nur mit mir gehen würde, wenn ich ihm die Bilder schicke. Er meint, nur so wüsste er, ob ich mich was traue. Was soll ich denn jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Lass Dich nicht erpressen!

Liebe Nike,

gut, dass Du Dich nicht auf die Forderung des Jungen eingelassen hast. Bleib dabei und lass Dich zu nichts überreden, was Du nicht willst. Es scheint, als wolle er Deine Zuneigung ausnutzen. Denn was er von Dir verlangt, hat mit Liebe nichts zu tun. Du kannst ihm zwar zeigen, dass Du in ihn verliebt bist. Aber beweisen musst Du es ihm nicht. Schon gar nicht, auf die von ihm verlangte Weise.

Was soll denn das eigentlich bedeuten, wenn er sagt: Er will wissen, ob Du Dich was traust? Was solltest Du Dich denn trauen, wenn Du auf seinen Wunsch eingegangen wärst? Ganz ehrlich: Wenn es kein schlechter Scherz von ihm ist, klingt das einfach nur als, wolle er wissen, ob er Dich schnell ins Bett bekommt. Und wieso solltest Du ihm vertrauen? Du kennst ihm kaum und weißt nicht, was er mit solchen Bildern macht! Also mach ihm klar, dass Du nicht zu den Mädchen gehörst, die sich auf so einen Unsinn einlassen.

Wenn er ernsthaft an Dir interessiert ist, soll er Dir das auf eine andere Weise zeigen. Beweise sind da sicher nicht der richtige Weg. Bleib konsequent! Um sich einem Jungen auf intime Weise zu zeigen, braucht es Nähe und Vertrauen. Fotos dieser Momente solltest Du entweder nicht machen oder sie für Dich behalten. Aber nie verschicken und schon gar nicht übers Internet! Zu viele Mädchen und Jungen haben schon schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Dein Dr.-Sommer-Team

