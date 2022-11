"DSDS"-Juror Prince Kay One: Seine Top 5 Liebhaber-Qualitäten!

Prince Kay One ist das erste Mal in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" - doch bereits in Folge eins wussten wir sofort, wie der erfolgreiche Rapper tickt: Stimme? Egal! Der Look muss geil sein!

Kay ist eben ein Girls-Checker, der sogar dem "Bachelor" Tipps gibt, wie es mit den Frauen klappt. Doch hinter diesem Macho-Getue steckt eigentlich ein ganz sensibler Typ, der weiß: Girls verdienen Respekt! "Ich habe mir den Titel 'Bad Boy' nie selbst gegeben", betont der 29-Jährige im Interview mit BRAVO.

Kay One ist ein guter Kerl - das weiß auch seine Ex-Freundin Mandy Capristo. Gegenüber BRAVO erklärt die Sängerin: "Er hat mich immer mit Respekt behandelt. Er war ein echter Traummann, von Kopf bis Fuß."

Das vollständige Interview mit Prince Kay One findest du in der neuen BRAVO (09/2014), die ab dem 19. Februar im Handel ist.