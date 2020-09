Gabriella, 15: In meiner Scheide habe ich einen etwa zehn Cent großen Knubbel ertastet. Meine Ärztin hat nicht gesagt, dass etwas bei mir nicht stimmen würde und mein Freund auch nicht. Und bisher dachte ich immer, es sei normal. Doch mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. Ich wüsste trotzdem gern von Euch, was genau das ist. Könnt Ihr mir helfen?

Dr.-Sommer-Team: Dein Muttermund!

Liebe Gabriella,

Du erforschst gerade Deinen Körper. Da ist es normal, dass Du Dir über unerwartete Entdeckungen Gedanken machst. Aber keine Sorge: Deine Ärztin hätte Dir mit Sicherheit gesagt, wenn bei Dir etwas nicht stimmen würde. Was Du gespürt hast, ist mit ziemlicher Sicherheit Dein Muttermund. Das ist sozusagen der Eingang zu Deiner Gebärmutter. Diese Stelle fühlt sich rund und recht fest an. In der Mitte kannst Du eine kleine Einwölbung spüren. Sie ist der Eingang zum Gebärmutterhals und hat verschiedene Funktionen. Sie ist zum Beispiel dafür da, dass das Menstruationsblut gut abfließen kann. Und auf dem Weg zu einer Befruchtung müssen Spermien diesen Eingang erst passieren, um durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter zu gelangen. Solltest Du später einmal Kinder bekommen, wird sich der Muttermund bei der Geburt weiten, um das Baby hindurchzulassen. Solange Du kein Kind erwartest, bleibt die Öffnung mini klein. So kann fast nichts hinein gelangen, was dort nicht hingehört. Die Ausnahme bilden einige Bakterien wie zum Beispiel die sexuell übertragbaren Chlamydien. Sie können zu Unfruchtbarkeit führen, wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt werden. Deshalb sollten Mädchen, die schon Sex haben, sich regelmäßig beim Frauenarzt untersuchen lassen.

