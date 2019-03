Kondome! Was oft falsch gemacht wird!

Weitergemacht trotz nachlassender Erektion Der Penis wird steif, weil sich die Schwellkörper in ihm bei Erregung mit Blut füllen. Lässt die Erregung nach, wird der Penis auch wieder schmaler und/oder kürzer. Die Folge: Das Kondom passt nicht mehr richtig und kann abrutschen. Wenn Du als Junge oder Mädchen bemerkst, dass der Penis beim Geschlechtsverkehr nicht mehr richtig steif ist, macht nicht einfach weiter. Denn auf diese Weise ist schon vielen das Kondom abgerutscht. Das ist zwar blöd, weil es ganz normal ist, wenn die Erektion zwischendurch mal etwas nachlässt. Vor allem bei längerem Sex oder großer Aufregung. Trotzdem geht Sicherheit vor. Also erst checken, ob noch alles richtig sitzt und dann weiter machen oder eben eine Pause. Die kann man als Junge unbemerkt einlegen, in dem man seine Freundin ein bisschen auf andere Weise verwöhnt.