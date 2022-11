Falsche Größe benutztNur ein gut sitzendes Kondom fühlt sich gut an und rutscht auch nicht ungewollt ab. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Sex genau passende Kondome zu besorgen. Die richtige Kondomgröße findest Du raus, in dem Du Deinen Penisumfang misst und die Zahl in Millimetern durch zwei teilst. Das ist dann die Zahl, die Du auf der Kondompackung unter der Bezeichnung "nominale Größe" findest und die genau passen wird.