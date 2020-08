Er steht nicht mehr? Tipps gegen Erektionsprobleme!

Setz dich nicht so unter Druck! Manche Jungen kriegen keine Erektion, weil sie sich selbst zu viel Stress machen oder weil sie zu aufgeregt sind. Sie haben Angst zu "versagen" oder im Bett nicht "gut genug" zu sein. Oder, sie denken, alles muss so heftig ablaufen wie in Pornos. Dabei mögen es die meisten Paare im wahren Leben ganz anders. Einige haben aber auch ein Problem, weil ihre Freundin so hübsch ist und sie selbst sich nicht so attraktiv finden. Auch das kann sich auf deinen Körper auswirken, in dem du keinen Steifen bekommst. Das beste Rezept gegen diesen Stress ist Entspannung. Am besten zusammen mit dem Partner: Ihr habt den Sex ja gemeinsam, also sprecht über das, was Euch dabei gefällt und womit Ihr unsicher seid. Baut diese Entspannung vielleicht schon in euer Vorspiel mit ein. Manchmal hilft auch eine schöne Massage…