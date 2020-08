Vor allem im Sommer beliebt: ein richtig leckeres Stück Grillfleisch. In Maßen ist das ja auch vollkommen okay. Aber behalte im Hinterkopf: Ein hoher Fleischkonsum kann schuld an einem Herzinfarkt oder einem Krebsleiden sein. Und Fleisch macht eher müde als, dass es dir Power gibt. BESSER: Wenn schon Fleisch, dann weißes Fleisch, also Geflügel und Fisch.