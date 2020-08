Ob beim Mädelsabend, bei der Date-Night oder mit der Family: Pizza geht immer! Aber in der Tiefkühlpizza stecken leider viele ungesunde Überraschungen: Fett, Kalorien UND Glutamat. Dieser Geschmacksverstärker hemmt die Fettverbrennung, also doppelt schlecht. BESSER: selber machen! Wie wär es zum Beispiel mit einem Blumenkohl-Teig? Ist gerade mega im Trend und total lecker! Probier's mal aus. Hier erfährst du übrigens, was deine Lieblingspizza über dich verrät.