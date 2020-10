Im Sommer mit Neon-Farben oder im Winter mit Glitzer-Pigmenten: Der doppelte Eyeliner erobert dieses Jahr ganz Instagram. Warum? Weil er auffällt, frech und laut ist und wir alle ein Portion Spaß gebrauchen können! Kein Wunder also, dass Influencer wie Kylie Jenner oder Make-up-Queen Nikkie Tutorial den Look lieben und fleißig nachschminken. Und in wenigen Schritten und nur ein paar Produkten kannst du das auch:

So schminkst du den Double-Eyeliner:

Für den doppelten Lidstrich brauchst du: Primer, Concealer, zwei unterschiedliche Eyeliner oder Lidschatten und einen dünnen Pinsel.

Damit der Look schön satt aussieht und besonders gut hält, trag ein bisschen Primer auf das bewegliche Lid auf.

Anschließend kommt die Base auf das Augenlid in Form von Concealer. Vorsicht: nicht zu viel benutzen, denn dann verläuft der Eyeliner beim Auftragen.

Jetzt kommt der Hauptpart: Entscheide dich entweder für den flüßigen Eyeliner-Stift oder schnapp dir den dünnen Pinsel und zwei Lidschatten deiner Wahl (feuchte den Pinsel etwas in Wasser an für einen präsizen Strich). Der dunklere Liner wird meist am Wimpernkranzplatziert und der hellere darüber - aber diese Entscheidung bleibt ganz dir überlassen.

Nachdem der erste Strich gezogen ist, sorgt der zweite für den Glamour-Look. Du kannst ihn nachträglich etwas verblenden, auslaufen lassen oder einen künstlerischen Touch verleihen - mit ein paar Extra-Linien. Et voilà!

Noch mehr Insta-Inspiration für deinen Double-Eyeliner-Look:

Kylie Jenner liebt den Double-Eyeliner und verblendet den oberen gelben Strich noch zusätzlich mit gelbem Lidschatten bis unter die Augenbrauen.

Make-up-Guru Nikkie Tutorial platziert die zweite Farbe auf dem klassischen schwarzen Lidstrich. On Fire!

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Mit ein bisschen Übung gelingt dir auch dieser verrückte Neon-Look!

Hat etwas von Schneekönigin Elsa: Zwei Mal blauer Liner und weißer Kajal, um das Auge optisch größer zu machen.

Wer nicht komplett bunt schminken will, der entscheidet sich für den klassischen schwarzen Strich und wählt nur eine zusätzliche Farbe.

