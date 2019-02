Vanessa Hudgens (24) Vor ihrem Durchbruch bei "High School Musical" war Vanessa Hudgens in den Serien "Drake & Josh" und "Hotel Zack & Cody" zu sehen. Nach dem dritten HSM-Film beendete Vanessa ihre Karriere bei Disney und spielte in Filmen wie "Sucker Punch" und "Spring Breakers" mit. Demnächst wird sie an der Seite von Lady Gaga, Mel Gibson und Charlie Sheen im Film "Machete Kills" zu sehen sein.