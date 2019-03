Dieser Sport-Superstar wird jetzt Sänger!

Felix Neureuther wird jetzt Sänger!

Erst vor kurzem hat der talentierte Skifahrer Felix Neureuther (35) das Ende seiner Karriere verkündet. Nach 16 erfolgreichen Jahren im Wintersport will sich der 35-Jährige neuen Aufgaben widmen. Doch mit diesem Karrierewechsel hätte wohl niemand gerechnet! Im Interview mit dem Radiosender "Antenne Bayern" verrät Felix, dass er jetzt Sänger werden möchte: "Musik ist eine große Leidenschaft von mir, deswegen werde ich am Montag meine erste Single rausbringen." Etwa ein Aprilscherz? Schließlich ist am Montag der 1. April. Angeblich meint es der Sportler ernst und Antenne Bayern soll seinen Song als erster Radiosender um sieben Uhr spielen. "Ihr könnt sehr gespannt sein, was daraus geworden ist. Das ist sehr aufregend für mich und es steckt viel Arbeit dahinter", verrät Felix weiter. Verrückt, wir sind sehr gespannt, ob es diesen Song wirklich gibt oder das nur ein gut durchdachter Scherz ist …

Felix Neureuther: Nie wieder Ski-Sport?

Felix Neureuther möchte jedoch nicht komplett auf den Sport verzichten. Auf seiner Facebook-Seite schrieb der erfolgreiche Sportler: "Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben". Was genau er damit meint und welche Rolle er im Wintersport einnehmen wird, hat er jedoch noch nicht verraten. Seinen Rücktritt begründete Felix wie folgt: "Es war genau so richtig für mich. Ich bin noch einmal ein gutes Rennen gefahren. Ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit Zuhause, auch wenn mir die Jungs sehr fehlen werden. Was mir nicht so abgehen wird, sind die engen Skischuhe und die Reiserei. Ich bin jetzt wirklich happy." Wir freuen uns, dass Felix glücklich ist mit seiner Entscheidung. Eine Auszeit tut dem Sportler sicher gut. Dann kann er endlich mal ein bisschen Quality-Time mit seiner Frau Miriam und Töchterchen Matilda genießen.