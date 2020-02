Ivana Santacruz: Jetzt wagt sie sich ins Musik-Business

Ivana Santacruz ist auf ihrem Insta-Profil vor allem für ihre sexy Bilder und heißen Tanzmoves bekannt. Doch vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Fans plötzlich mit einer ungewöhnlichen Ankündigung:".. schon sehr früh war ich mir sicher welchen Weg ich gehen möchte. Meine Leidenschaft zur Musik war schon im Kindesalter sehr ausgeprägt, ich fing an mich zur Musik zu bewegen und fand schnell heraus .. DAS IST ES ! Das ist das was ich möchte - komme was wolle!!! Das Tanzen wurde zur Leidenschaft.. das Singen aber schien immer weit entfernt, ich habe nie wirklich das Potential in mir selbst gesehen, so sehr ich es auch wollte. Doch für mich gibt es keine Hindernisse, für mich gibt es keine Grenzen und für mich gibt es kein Nein. Für mich gibt es nur MACHEN WAS MAN LIEBT ♥️ Aus dem Grund wollte ich es erst recht und habe mich 2019 gewagt ins Studio zu gehen...", so die 24-Jährige auf Instagram. Krass! Und schon heute Nacht soll es so weit sein. Ivana Santacruz ist nicht die einzige, die nach Instagram den Schritt ins Musik-Business wagt. Auch schon BibisBeautyPalace brachte mit "Wap Bap" ihren ersten Song raus. Krasser Erfolg blieb jedoch aus.

Ivana Santacruz: Single "BumBum" erscheint noch heute

Mit ihrer ersten Single „BumBum“ vereint Ivana Santacruz Musik und Tanz auf ihre ganz eigene Art. Dabei setzt sie auf einen energiegeladenen und abwechslungsreichen Song, der wie gemacht für den Club ist. Das Beste daran? Wir müssen nicht mehr lang darauf warten! Bereits heute um 23:59 soll der Song auf YouTube verfügbar sein. 😳 Klingt nach einem perfekten Start ins Wochenende! 🎉

