Diese Stars kommen 2019 auf Deutschland-Tour

2018 war das Jahr der Mega-Konzerte. Weltstars wie BTS, Britney Spears und Taylor Swift kamen auf Deutschland-Tour. Für 2019 haben sich bereits zahlreiche Künstler angekündigt – hier ein Überblick.

Take That

Die Boyband Take That geht auf große Tournee zu ihrem 30-jährigen Bestehen. Die Boys spielen vier Shows im Juni 2019 in Deutschland. In Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Frankfurt könnt ihr das Trio hautnah erleben.

Mitsubishi Electric HALLE, Düsseldorf, 15.06.2019 um 20:00 Uhr

TEMPODROM, Berlin, 20.06.2019 um 20:00 Uhr

Stadtpark Freilichtbühne, Hamburg, 24.06.2019 um 19:00 Uhr

Jahrhunderthalle, Frankfurt, 25.06.2019 um 20:00 Uhr

Ed Sheeran

Großartige News für alle Fans von Ed Sheeran: Der britische Superstar kommt 2019 für vier Open-Air-Shows nach Deutschland!

Hockenheimring, Hockenheim. 22.06.2019 um 18:15 Uhr

Hockenheimring, Hockenheim, 23.06.2019 um 18:15 Uhr

Messegelände, Hannover, 02.08.2019 um 18:15 Uhr

Messegelände, Hannover, 03.08.2019 um 18:15 Uhr

6ix9ine

Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Als offizieller Kooperationspartner präsentiert BRAVO die Deutschland-Tour des Ausnahme-Künstlers 6ix9ine. Die "World Domination Tour" ist bereits jetzt fast ausverkauft. Ihr müsst schnell sein, um euch die restlichen Tickets zu sichern.

08.01. Frankfurt, Jahrhunderthalle

09.01. München, Zenith

16.01. Köln, Lanxess Arena

17.01. Hamburg, Sporthalle

28.01. Berlin, Mercedes Benz Arena

Post Malone

Nach dem einzigen Post Malone Konzert im Sommer 2018 in Köln kommt der US Rapper 2019 nochmal nach Deutschland. Gleich vier Post Malone Deutschland-Konzerte in Hamburg, Berlin, München und Oberhausen werden im Frühjahr 2019 hierzulande steigen.

Hamburg – 27.02.2019 – Barclaycard Arena

Berlin – 04.03.2019 – Mercedes Benz Arena

München – 05.03.2019 – Olympiahalle

Oberhausen – 09.03.2019 – Oberhausen

Troye Sivan

Das australische Ausnahmetalent kommt 2019 für drei Konzerte nach Deutschland. Troye Sivan hat bereits zwei Alben veröffentlicht, die weltweit in die Charts einschlugen.

13.03.2019 20:00 Tonhalle München

14.03.2019 20:00 Tempodrom Berlin

16.03.2019 20:00 Palladium Köln

Shawn Mendes

Mega-Star Shawn Mendes kommt für drei Shows nach Deutschland. Mit Hits wie "In My Blood", "Lost in Japan" und "Mercy" lässt er weltweit Frauenherzen höher schlagen.

11.03.19 – Berlin, Mercedes Benz Arena

18.03.19 – Köln, Lanxess Arena

21.03.19 – München, Olympiahalle

Rita Ora

Rita Ora bietet ihren Fans auf ihren Konzerten nicht nur eine mega Show, sondern ein tolles Erlebnis. Die Perfomerin nimmt einen wortwörtlich mit auf eine musikalische Reise. Für zwei Konzerte kommt die Künstlerin 2019 auch nach Deutschland.

Köln, Palladium, 26.04.2019 um 20:00 Uhr

München, Zenith, 27.04.2019 um 20:00 Uhr

Hayley Kiyoko

Hayley Kiyoko kommt zum ersten mal auf Europa-Tour und macht drei Zwischenstopps in Deutschland. Neben einer Hamburg-Show wird sie zwischen dem 15. und 26. Februar auch in München und Köln ein Konzert geben

15. Feb. 2019, Hamburg, Grosse Freiheit 36

17. Feb. 2019, München, TonHalle

22. Feb. 2019, Köln, Carlswerk Victoria

Years & Years

Die Boys von Years & Years sind spätestens seit ihren Hit "Shine" jedem ein Begriff. Die Fans des Trios können sich 2019 gleich auf vier Deutschland-Konzerte freuen.

26. Jan. 2019, Sporthalle Hamburg

2. Feb. 2019, Columbiahalle, Berlin

6. Feb. 2019, Palladium Köln

3. Feb. 2019, Zenith München

Nicki Minaj & Future

Nicki Minaj & Future kommen für vier Shows nach Deutschland. Ihr könnte die Beiden US-Rap-Stars in München, Berlin, Frankfurt und Köln live auf der Bühne erleben.

21. Feb. 2019, Olympiahalle, München

28. Feb. 2019, Mercedes-Benz Arena, Berlin

22. März 2019, Festhalle, Frankfurt

23. März 2019, Lanxess Arena, Köln

Jack & Jack

Jack & Jack kommen 2019 für zwei Konzerte nach Deutschland. Das Duo bestehend aus Jack Gilinsky und Jack Johnson wurden durch die App Vine bekannt und starten seither mega durch.

27. Feb. 2019, Carlswerk Victoria, Köln

28. Feb. 2019, Huxley's Neue Welt, Berlin

Bars and Melody

Bars and Melody beeindrucken ihre Fans immer wieder aufs neue mit popigen Songs gemixt mit Rapeinflüssen. Leondre Devries und Charlie Lenehan sind seit ihrer Teilnahme an der Talentshow Britain’s Got Talent im Jahr 2014 aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Nun sind sie im Rahmen ihrer "Choke" Tour endlich wieder in Deutschland zu sehen!

03.04. MusikZentrum Hannover

05.04 Luxor Köln

06.04 Frannz Berlin

07.04. MAU Club Rostock

09.04 Backstage München

10.04 clubCANN Stuttgart

11.04 Nachtleben Frankfurt

12.04 Zollhaus Leer

13.04 Kulturbahnhof Vegesack e.V., Bremen

14.04 Stage Club Hamburg

PINK

Rockgöre PINK kommt 2019 endlich wieder nach Deutschland und beglückt ihre Fans mit den phänomenalen Shows. Wir können uns im Rahmen der "Beautiful Trauma World Tour" auf neun Shows freuen.

KÖLN, RheinEnergieSTADION, 05.07.19, 18:30 Uhr

KÖLN, RheinEnergieSTADION, 06.07.19, 18:30 Uhr

HAMBURG, Volksparkstadion, 08.07.19, 19:00 Uhr

STUTTGART, Mercedes-Benz Arena, 10.07.19, 19:00 Uhr

HANNOVER, HDI-Arena, 12.07.19, 19:00 Uhr

BERLIN, Olympiastadion Berlin, 14.07.19, 19:00 Uhr

FRANKFURT, Commerzbank-Arena, 22.07.19, 19:00 Uhr

MÜNCHEN, Olympiastadion München, 26.07.19, 19:00 Uhr

MÜNCHEN, Olympiastadion München, 27.07.19, 19:00 Uhr

Anne-Marie

Mit Hits wie "Friends" und "2002" wurde die britische Sängerin weltweit erfolgreich. Anne-Marie verzaubert mit ihrer symphatischen Art wirklich ausnahmslos jeden. 2019 dürfen wir uns auf vier Shows der schönen Blondine freuen.